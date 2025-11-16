پخش زنده
امروز: -
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی آذرماه از امروز یکشنبه ۲۵ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور اعلام کرد: پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
صفری افزود : پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ آبان، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
همچنین از ساعت ۱۴ روز یکشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه نمایند.