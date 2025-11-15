پخش زنده
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران اعلام کرد با ابلاغ شیوهنامههای جدید به فرمانداران و دستگاههای اجرایی، فرآیند ممیزی و ساماندهی انبارهای استان با محوریت پدافند غیرعامل و مقابله با قاچاق کالا آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدکمال سادات با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق انبارهای استان گفت: شیوهنامههای لازم به فرمانداران و دستگاههای مرتبط از جمله صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و سایر نهادها ارائه شده و قرار است با تشکیل تیمهای مشترک، عملیات ممیزی و ساماندهی انبارها در سطح استان آغاز شود.
او افزود: تلاش داریم هم از منظر استانداردسازی و هم از جهت ایجاد شناسنامه برای انبارها، روندی دقیق و یکپارچه را اجرا کنیم تا الزامات پدافند غیرعامل نیز در این فرآیند لحاظ شود.
معاون امنیتی استاندار تهران با اشاره به تجربههای گذشته، از جمله تجربههای بهدستآمده در «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، تأکید کرد:به این جمعبندی رسیدیم که نباید صرفاً به ثبت اطلاعات در سامانهها اکتفا کنیم. لازم است انبارهای فعال بهطور کامل بهروزرسانی و انبارهای غیرفعال شناسایی شوند تا بتوانیم مدیریت دقیقتری داشته باشیم.
او همچنین ساماندهی انبارها را در کاهش تخلفات و بهویژه مقابله با قاچاق کالا مؤثر دانست و گفت: «با اجرای این برنامهها شرایط مناسبتری در حوزه کنترل و نظارت بر انبارها ایجاد خواهد شد.