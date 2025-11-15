شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۶۲۷۲۴۵
تاریخ انتشار:
۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
تا سه ماه آینده؛
نوید بهره برداری از پل روستای بید انجیر
پل روستای بید انجیر بخش سرفاریاب شهرستان چرام در دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55517153"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5627245/55517153?width=600&height=350"></script></div>
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما