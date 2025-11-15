به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این واحد که در شهرک صنعتی یزد مستقر است، بیش از ۵۰ نوع انواع نوشت افزار شامل انواع خودکار، ماژیک، ست اندازه گیری، پاک کن، غلط گیر، روان نویس، انواع خمیر‌های بازی، رنگ ها، شابلن و اقلامی دیگر را تولید می‌کند.

این واحد ظرفیت تولید سالانه میلیون‌ها قطعه از این اقلام را دارد و تولیدات آن علاوه بر یزد در بسیاری از استان‌ها نیز عرضه می‌شود.

در حال حاضر ۱۷۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند، اما بخشی از کار نیز در منازل و به دست خانواده‌هایی انجام می‌گیرد.