پخش زنده
امروز: -
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: این کشور به دلیل ساخت دیوار بتنی توسط اسرائیل در امتداد مرز جنوبی که فراتر از «خط آبی» امتداد دارد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل شبکه ال. بی. سی، جوزف عون به یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، دستور داد تا به نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل متحد ابلاغ کند تا شکایت فوری را علیه اسرائیل به شورای امنیت به دلیل ساخت دیوار بتنی در مرز جنوبی تنظیم کند.
رئیس جمهور لبنان درخواست کرد که این شکایت همراه با گزارشهای سازمان ملل باشد که ادعای اسرائیل مبنی بر عدم دخالت در ساخت دیوار را رد و تایید میکند که دیوار بتنی ساخته شده توسط ارتش اسرائیل مانع از دسترسی ساکنان جنوب به منطقهای به مساحت بیش از ۴ هزار متر مربع از زمینهای لبنان شده است.
دیوار بتنی T شکل که در روزهای اخیر توسط ارتش رژیم صهیونیستی ساخته شده، از خط آبی عبور کرده و بیش از چهار هزار متر مربع از خاک لبنان را از دسترس مردم این کشور خارج کرده است.
خط آبی، یک خط مرزی است که لبنان را از سرزمینهای اشغالی و بلندیهای جولان در سوریه، جدا میکند. این خط توسط سازمان ملل متحد در ۷ ژوئن ۲۰۰۰ (۱۸ خرداد ۱۳۷۹) ایجاد شد تا تعیین کند که آیا اسرائیل بهطور کامل از لبنان خارج شده است یا خیر.
در بخشی از بیانیه یونیفیل آمده است که نیروهای حافظ صلح در ماه نوامبر (آبان) متوجه ساخت قطعات تازهای از همین دیوار در جنوبشرق یارون شدهاند و تحقیقات جدید نیز عبور این بخش از خط آبی را تأیید کرده است. دیوار تازه ایجادشده میان عیترون و مارونالراس در جنوب خط آبی قرار دارد.
گزارشهای بینالمللی نیز تایید میکنند که یونیفیل به اسرائیل در مورد لزوم برداشتن دیوار اطلاع داده است، به ویژه از آنجایی که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان و کارهای ساختمانی که در آنجا انجام میدهد، نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.