شهروندان مهابادی این روزها از حضور گسترده سگهای ولگرد در کوچهها و پارکها گلایه دارند. به گفته مسئولان، غذا دادن به این حیوانات و مقاومت برخی از مردم برای جمعآوری سگهای بلاصاحب باعث افزایش زادوولد و تجمع آنها در شهر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با افزایش جمعیت سگهای ولگرد در مناطق مختلف مهاباد، گلایههای مردمی درباره ناامنی، حملههای پراکنده و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی شدت گرفته است؛ موضوعی که برخی علت مهم آن را غذادادن شهروندان به حیوانات آزادزی در کوچهها و پارکها میدانند.
در هفتههای اخیر، بسیاری از ساکنان محلههای مهاباد از تجمع گروهی سگها در ساعات شبانهروز و حضور گربههای ولگرد در نقاط مسکونی خبر دادهاند؛ تجمعی که نهتنها باعث ایجاد احساس ناامنی شده، بلکه خطر گسترش برخی بیماریهای مشترک انسان و حیوان را نیز افزایش میدهد.
چرا غذا دادن به حیوانات ولگرد خطرناک است؟
کارشناسان دامپزشکی و بهداشت محیط تاکید میکنند که غذا دادن به سگها و گربههای ولگرد پیامدهای جدی دارد:
افزایش جمعیت و زادوولد
وقتی غذا در معابر شهری بهوفور در دسترس باشد، حیوانات ولگرد تولید مثل بیشتری داشته و در مدت کوتاهی جمعیتشان چند برابر میشود.
انتقال بیماریها
سگها و گربههای بدون صاحب ممکن است ناقل بیماریهایی، چون هاری، کیست هیداتیک، سالک، جرب پوستی و انگلهای گوارشی باشند؛ بیماریهایی که با تماس مستقیم یا حتی غیرمستقیم (مثلا از طریق فضولات) به انسان منتقل میشوند.
افزایش رفتارهای تهاجمی
سگهای ولگرد هنگام تجمع برای دریافت غذا، رفتارهای گلهای و خشونتآمیز پیدا میکنند و احتمال حمله به عابران، بهویژه کودکان و سالمندان، بیشتر میشود.
بر اساس آخرین آمار اعلامی، آمار حیوان گزیدگی در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر بود و اکنون به رقم ۴۲۰ هزار نفر رسیده که نشان دهنده ۴ برابر شدن حیوان گزیدگی در دو دهه اخیر است. تنها در سال گذشته ۲۳ نفر براساس بیماری هاری جان خود را از دست دادند.
ایجاد مزاحمت و آلودگی محیطی
پخش غذا در معابر، علاوه بر بو و زباله، باعث جذب سایر حیوانات از جمله موشها و روباهها میشود و چرخه آلودگی گستردهتر میگردد.
تعدادی از شهروندان مهاباد با ارسال پیامهایی در فضای مجازی گفتند که در ساعات شب، رفتوآمد در کوچههای خلوت دشوار شده و ترس از حمله سگها بهویژه برای زنان و کودکان بیشتر است.
یکی از شهروندان نوشت: «شبها حداقل پنج تا شش سگ کنار سطل زبالهها جمع میشوند؛ چند بار هم به موتور و دوچرخه مردم حمله کردهاند. اگر برخی افراد برایشان غذا نریزند، اینقدر تجمع نمیکنند.»
مسئولان تاکید میکنند که مهار جمعیت سگهای ولگرد باید از طریق روشهای علمی مانند پیشگیری از تکثیر، واکسیناسیون و جمعآوری اصولی انجام شود و غذا دادن شهروندان، همه برنامهها را مختل میکند.
با این حال، هزینه جمعآوری و عقیمسازی حیوانات هم هزینهبر است؛ به نقل از رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم مجلس، وزارت بهداشت اعلام کرده است که مقابله با حیوانات پرسهگر امکانپذیر نیست، زیرا عقیم کردن هر سگ ماده ۵.۵ میلیون هزینه دارد و این رقم باتوجه به تعداد سگها نیازمند ۱۲۸۰ همت بودجه نیاز دارد.
شهرداری اعلام کرده است که ریختن غذای اضافه در پارکها و کوچهها، یکی از دلایل اصلی افزایش حضور سگها و گربههای ولگرد در شهر است و از شهروندان خواسته برای حفظ سلامت عمومی، از این کار خودداری کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد در این خصوص گفت: مقاومت تعدادی از شهروندان در هنگام جمع آوری و بحث تغذیه رسانی شهروندان در حاشیه سد به حیوانات دو مشکل اساسی در مدیریت جمعیت این حیوانات است.
با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند بهترین رفتار با حیوانات ولگرد، غذا ندادن و ارجاع موضوع به نهادهای مسئول است. تغذیه حیوانات در سطح شهر، نهتنها کمکی به آنها نمیکند، بلکه باعث افزایش جمعیت، گسترش بیماریهای خطرناک و ایجاد ناامنی برای مردم میشود.