پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: حتما باید اتاق عمل راه اندازی شود تا تخصصهای مختلف در بهاباد حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر نوری شادکام در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به اینکه اتاق عمل قلب تپنده بیمارستان به شمار میآید، گفت: بیمارستان بهاباد هنوز شکل کامل بیمارستان به خود نگرفته و با وجود تلاشهای صورت گرفته، امکان فعالیت اتاق عمل وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به راه اندازی اتاق عمل ظرف سه یا چهار ماه آینده افزود: پس از این میتوانیم پزشک کافی را در بهاباد مستقر کنیم، زیرا بدون اتاق عمل نمیشود متخصص زنان و بیهوشی و جراح و ... را در این بیمارستان داشته باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: پزشک اطفالی که در این بیمارستان مستقر است، در حال اقداماتی است که پزشک عمومی انجام میدهد و حتما باید اتاق عمل راه اندازی شود تا تخصصهای مختلف در بهاباد حضور یابند.