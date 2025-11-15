امروز: -
سودجویی دلالان و قاچاقچیان از ناترازی انرژی!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴- ۲۱:۱۸
خبرهای مرتبط

طرح ملی مدیریت مصرف انرژی تا یک ماه آینده اعلام می‌شود

توقیف شناور حامل گازوئیل قاچاق در آب‌های بندرعباس

۲۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در چرام کشف شد

کشف گازوئیل فاقد مجوز در مرودشت

کشف ۶۸ هزار لیتر سوخت از دو دستگاه کامیون

سوخت نیروگاه‌ها تأمین شود، مشکل برق نداریم

برچسب ها: قاچاق گازوئیل ، ناترازی انرژی ، قطع برق کارخانه ها
