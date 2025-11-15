به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی- ریاض ۲۰۲۵ روز یکشنبه ۲۵ آبان در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» در اوزان اوزان ۵۱- و ۷۰- کیلوگرم زنان و ۶۰- و ۸۲- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود. در این روز روژان گودرزی، یلدا ولی نژاد، علی اصغر علیمرادیان و امیررضا صادقیان نمایندگان ایران خواهند بود.

بر اساس قرعه کشی مسابقات، در وزن ۵۱- کیلوگرم بانوان روژان گودرزی دور نخست ابتدا برابر «شایلوبکووا» از قرقیزستان مبارزه می‌کند و در صورت برتری برابر حریف نقابل «آکگول» از ترکیه به میدان خواهد رفت. حریف ترکیه‌ای اخیرا در قهرمانی جهان ووشی ۲۰۲۵ موفق به کسب نشان نقره شد و طلای قهرمانی نوجوانان اروپا نیز در ویترین افتخاراتش دیده می‌شود.

در وزن ۷۰- کیلوگرم یلدا ولی نژاد نماینده کشورمان دور نخست استراحت می‌کند و سپس مقابل «جنپر» از ترکیه دیدار خواهد کرد. در سمت جدول ولی نژاد نمایندگانی از نیجریه، موریتانی و موزامبیک حضور دارند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی اصغر علی مرادیان دور نخست برابر «بل» از چاد به روی شیاپ چانگ می‌رود. وی در صورت برتری مقابل برنده دیدار ترکیه و ساحل عاج پیکار خواهد کرد. کاپلان از ترکیه مدال طلای قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد.

امیررضا صادقیان در وزن ۸۲- کیلوگرم دور نخست برابر «کلیچ» از ترکیه رو به رو می‌شود و در صورت برتری مقابل نماینده بورکینافاسو باید به میدان برود. در پایین جدول صادقیان، «صالح الشراباتی» نایب قهرمان المپیک توکیو و دارنده نشان در بازی‌های آسیایی و جایزه بزرگ نیز حضور دارد.