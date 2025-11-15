

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی، هستی محمدی نماینده وزن منهای ۵۷ کیلوگرم تیم ملی تکواندو زنان امروز در نخستین مبارزه «بکمورزوا»‌از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهار نهایی راه یافت.

محمدی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل «کبری ایلگون» قهرمان المپیک و جهان از ترکیه نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد رفت.

محمدی در جدول شانس مجدد مقابل «مدینه میرزابالووا» از ازبکستان به پیروزی رسید و دومین نشان برنز تکواندو در ریاض را از آن خود کرد.