وزیر جهاد کشاورزی گفت: تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی از قیمتگذاری تا تنظیم بازار با محوریت حمایت از تولیدکننده اتخاذ میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامرضا نوری در جلسه شورای اداری سراب با اشاره به بهبود شاخصهای کلان بخش کشاورزی در یک سال گذشته اظهار کرد: روندی که روزی تولیدکننده مجبور بود محصول را کنار جاده بریزد تمام شد. امروز حتی یک محصول روی دست کشاورز نمانده است.
نوری افزود: تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید و در همین دوره با وجود شرایط سخت اقلیمی، صادرات ۳۲ درصد افزایش یافت و تراز تجاری ۳ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد.
وزیر جهاد کشاورزی رشد بخش کشاورزی را نیز قابل توجه دانست و گفت: رشد منفی ۲.۴ درصدی سال قبل، به مثبت ۳.۲ درصد رسید؛ یعنی ۵.۶ درصد بهبود و اضافه شدن یک درصد به سهم کشاورزی. وی همچنین از افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم بهعنوان سیاست حمایتی مهم دولت یاد کرد.
نوری تأکید کرد: در یک سال گذشته حتی یک روز گمرک را بر روی صادرات محصولات کشاورزی نبستیم. هیچ مقررات خلقالساعهای هم وضع نشد. بخش کشاورزی به برنامه نیاز دارد و ما بر همین پایه پیش رفتیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رویکرد عدالتمحور وزارتخانه گفت: بهمحض ورود به وزارت، مجوز دامداریهای نیمهصنعتی و روستایی تمدید شد و صدور مجوزهای جدید آغاز شد. امسال ۲۰ درصد نهاده بیشتری توزیع شد و ضریب نفوذ نهادههای یارانهای ۲۲ درصد افزایش یافت.
او توسعه واحدهای بزرگ را مشروط دانست و افزود: با توسعه واحدهای بزرگ مخالف نیستیم، اما کشاورز خرد نباید آسیب ببیند. پیوست عدالت ما این است که واحدهای بزرگ موظفاند واحدهای کوچکمقیاس را در زنجیره خود قرار دهند. صدها مجوز گلخانه کوچکمقیاس صادر شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موفقیت سیاستهای این وزارتخانه در دانههای روغنی گفت: سیاستگذاری صحیح باعث شد امسال وضعیت تولید دانههای روغنی به ثبات برسد. در زعفران نیز سیستمی ایجاد شد که حتی تولیدکننده ۱۰ گرم همانند تولیدکننده ۱۰ کیلوگرم محصول خود را با نماد و قیمت واحد بفروشد.
نوری با بیان اینکه اجرای عدالت هزینه دارد گفت: حذف نشتیهای در رویه توزیع یارانهها در برخی رویهها قطعا برای که برای برخیها نگرانکننده باشد. ۱۱.۵ میلیارد دلار هزینه خرید خارجی بخش کشاورزی را با اصلاح قیمتگذاریها حدود یک میلیارد دلار کاهش دادیم. این صرفهجویی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.