دستگیری جویندگان گنج در سوادکوه
مازندران فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از دستگیری پنج حفار غیر مجاز در شهرستان سوادکوه، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ محمدرضا کردان گفت: بنا بر اعلام میراثبانان افتخاری مبنی بر اقدام حفاری غیر مجاز توسط فردی با هویت معلوم در منزل شخصی خود، بلافاصله ماموران یگان حفاظت بهمراه عوامل انتظامی با دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از منزل آلات و ادوات حفاری را کشف و ضبط کردند.
او افزود: پنج نفر با هویت معلوم بازداشت شدند و پرونده بهمنظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح قضایی شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراثفرهنگی است.
کردان گفت: با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و استفاده از این دستگاه که بهمنظور کشف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.