به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز ۱۱ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی جدید به مجموعه مدیریت شهری ارکواز ملکشاهی اضافه شد.

این ماشین‌آلات قرار است در بهسازی معابر، جمع‌آوری پسماند و عملیات امدادی به‌کارگیری شوند.

به گفته مسئولان، تجهیز ناوگان خدمات شهری، موجب تسریع در واکنش به بحران‌ها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد شد.

ارکواز ملکشاهی طی سال‌های گذشته به دلیل کمبود تجهیزات خدماتی با چالش‌هایی در امدادرسانی و اجرای عملیات عمرانی روبه‌رو بود.

ورود ماشین‌آلات جدید بخشی از برنامه تقویت زیرساخت‌های مدیریت شهری در این شهرستان است.