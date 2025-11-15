پخش زنده
با اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار، بخشی از ناوگان خدمات شهری ارکواز ملکشاهی، بهروز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز ۱۱ دستگاه ماشینآلات عمرانی و خدماتی جدید به مجموعه مدیریت شهری ارکواز ملکشاهی اضافه شد.
این ماشینآلات قرار است در بهسازی معابر، جمعآوری پسماند و عملیات امدادی بهکارگیری شوند.
به گفته مسئولان، تجهیز ناوگان خدمات شهری، موجب تسریع در واکنش به بحرانها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد شد.
ارکواز ملکشاهی طی سالهای گذشته به دلیل کمبود تجهیزات خدماتی با چالشهایی در امدادرسانی و اجرای عملیات عمرانی روبهرو بود.
ورود ماشینآلات جدید بخشی از برنامه تقویت زیرساختهای مدیریت شهری در این شهرستان است.