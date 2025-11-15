به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسی پور گفت: این رویداد استارتاپی که در سطح مدارس استان تهران برگزار شده و بستری برای ظهور استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فناوری‌های سبز بود طرح فیلتر هوای اگزوز ارائه شده توسط دانش‌آموزان اسلامشهری، به‌عنوان راهکاری کاربردی برای مقابله با آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه، مورد توجه ویژه داوران قرار گرفت .

وی افزود: این موفقیت درخشان، نه‌تنها نشان‌دهنده توانمندی علمی دانش‌آموزان منطقه است بلکه حاکی از حساسیت و دغدغه‌مندی نسل نوجوان در قبال مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های بومی است.