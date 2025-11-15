پخش زنده
امروز: -
سانداکار کشورمان با برتری مقابل حریفان راهی مرحله نیمه پایانی رقابتهای ووشو مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هشتمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، تیم ملی ووشو مردان اعزامی ایران در نوبت عصر امروز شنبه ۲۴ آبان مبارزات ساندا به مصاف حریفان خود رفتند.
در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم این پیکارها عرفان محرمی از ایران در مرحله یک چهارم پایانی صدام حسین از پاکستان رفت با برتری ۲ به صفر مقابل این حرف راهی نیمه نهایی شد.
ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان در حال برگزاریست.