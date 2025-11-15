پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی خطوط تلفن در شهر درچه اصفهان گلایه کرد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تلفن ثابت به دلایل مختلفی قطع میشود؛ از جمله بدهی، خرابی خطوط مخابراتی و جابهجایی مالک یا مستأجر. با این حال، داشتن امتیاز تلفن ثابت برای خانه یا محل کار ضروری است. همچنین، فعال بودن خط تلفن ثابت در بسیاری از مواقع، یکی از ملزومات خدمات شهری محسوب میشود. بنابراین، باید مشکل اصلی قطعی تلفن را سریعتر برطرف کرد. شهروند خبرنگار ما از قطع بودن ده روزه خطوط تلفن درچه اصفهان خبر داد.
متن شهروند خبرنگار ما:
با سلام
بیش از ۱۰ روز خط تلفنهای با سرشماره ۳۳۷۷ قطع میباشد و عملا اینترنت و دوربین مداربسته و ... از کار افتاده است و پس از چندین روز پیگیری یکبار اعلام میکنند کابل دزدیده شده، یا شهرداری کابل را قطع کرده ولی در عمل به خاطر فیبر نوری است. میخواهند به گفته خودشان دو سه ماه تلفن نداشته باشیم و بعد هم کلا شمارهها عوض خواهند شد. لطفا پیگیری کنید بدون تلفن و اینترنت زندگی آسان نیست.