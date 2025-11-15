پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال شهداب یزد به مقام قهرمانی لیگ برتر نوجوانان سال ۱۴۰۴ دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر رده سنی کمتر از ۱۸ سال که از ۱۵ آبان با حضور ۱۵ تیم در گرگان آغاز شده بود، امروز (شنبه ۲۴ آبان) با قهرمانی شهداب یزد به پایان رسید.
در دیدار رده بندی این رقابتها تیمهای طبیعت اسلامشهر و رازین پلیمر به مصاف یکدیگر رفتند که طبیعت سه بر یک به پیروزی رسید.
رازین پلیمر در ست دوم ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید، اما در ستهای اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۳۰ بر ۲۸ و ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد.
تیم شهداب یزد نیز در فینال این رقابتها که ۵۰۰ تماشاگر داشت و به مدت ۱۰۸ دقیقه طول کشید، سه بر یک ملیپوشان زیر ۱۶ سال را شکست داد تا با ۱۰ برد متوالی به مقام قهرمانی دست یابد.
شاگردان آرش صادقیانی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند، اما در سه ست بعدی ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۴ نتیجه را به شهداب واگذار کردند.
قادر صادقی و امیرحسین مشفقی داوران قضاوت کننده در دیدار فینال لیگ برتر نوجوانان پسر بودند.
با توجه به اینکه حضور تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال کشورمان با هدف کسب آمادگی هر چه بیشتر برای حضور در رقابتهای دانش آموزی جهان بود، مقرر شد در پایان رقابتها رتبه این تیم در رده بندی نهایی مسابقات در نظر گرفته نشود که بر این اساس ردهبندی نهایی لیگ برتر نوجوانان سال ۱۴۰۴ به قرار زیر است:
۱- شهداب یزد
۲-طبیعت اسلامشهر
۳- رازین پلیمر
۴- پیکان
۵- چادرملو
۶- سایپا
۷- پاس
۸- شهرداری ارومیه
۹- صنعتگران امید
۱۰- سپاهان
۱۱- استقلال
۱۲- مهرگان
۱۳- فولاد سیرجان
۱۴- رفسنجان