ماموران انتظامی مازندران ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را در شهرستان گلوگاه کشف و ضبط کردند.

سرهنگ صمد کلاگر، جانشین انتظامی استان مازندران با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در گلوگاه، موضوع بررسی و با هماهنگی قضایی عملیات انجام شد.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد متهم منزل مسکونی خود را به محل فعالیت دستگاه‌های ماینر اختصاص داده و به صورت غیرمجاز از برق شهری استفاده می‌کرده است.

جانشین انتظامی استان مازندران خاطرنشان کرد: کلیه ۱۰ دستگاه ماینر و متعلقات آنها که فاقد مدارک گمرکی بودند، کشف و ضبط شد.

سرهنگ کلاگر افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.