به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ماموران انتظامی مازندران ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را در شهرستان گلوگاه کشف و ضبط کردند.
سرهنگ صمد کلاگر، جانشین انتظامی استان مازندران با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر استفاده از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در گلوگاه، موضوع بررسی و با هماهنگی قضایی عملیات انجام شد.
وی افزود: در بررسیها مشخص شد متهم منزل مسکونی خود را به محل فعالیت دستگاههای ماینر اختصاص داده و به صورت غیرمجاز از برق شهری استفاده میکرده است.
جانشین انتظامی استان مازندران خاطرنشان کرد: کلیه ۱۰ دستگاه ماینر و متعلقات آنها که فاقد مدارک گمرکی بودند، کشف و ضبط شد.
سرهنگ کلاگر افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.