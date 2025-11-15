به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هیئت داوران سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری پس از برگزاری سه روز رقابت میان ۹ اثر صحنه‌ای و پنج اثر خیابانی، سه اثر نمایشی حاضر در این دوره از جشنواره را برای معرفی به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزید.

شهرام فرجی افزود:در بخش صحنه‌ای و بدون در نظر گرفتن اولویت، نمایش «در» به کارگردانی حسین وکیلی و نمایش «گُر (بردین)» به کارگردانی داریوش خدادادی {مشروط به رفع نواقص مورد نظر داوران جشنواره} و در بخش خیابانی نمایش «سیرکوت» به کارگردانی سعید شیرزاد برگزیده و معرفی شدند.