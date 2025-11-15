پخش زنده
ورزشگاه تختی آبادان برای نخستین بار میزبان حضور بانوان در جریان یک مسابقه رسمی فوتبال بود.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما آبادان؛ ورزشگاه تختی آبادان در جریان دیدار تیمهای صنعت نفت آبادان و فرد البرز با یکی از رویدادهای کمسابقه فوتبال کشور بود؛ جایی که برای نخستین بار، بانوان در جریان یک مسابقه رسمی لیگ، در سکوهای این ورزشگاه حضور یافتند.
از نخستین ساعات روز، گروههای مختلفی از بانوان آبادانی و شهرهای اطراف از جمله اروندکنار وارد ورزشگاه شدند و سکوها حالوهوایی متفاوت از همیشه داشت.
در میان تماشاگران، حضور بانوان سالخورده که این لحظه را آرزویی دیرینه توصیف میکردند، قابلتوجه بود. برخی نیز مسیرهای طولانی را برای تماشای این رقابت طی کرده بودند. چهرههای کمسنوسالتر نیز در کنار خانوادهها دیده میشدند و حضور یک نوزاد نهماهه در آغوش مادرش فضای این تجربه را خاصتر کرده بود.
به گفته مسئولان برگزاری، جایگاه ویژه بانوان با رعایت همه ضوابط اجرایی، امنیتی و نظارتی در نظر گرفته شده و ورود و استقرار آنان طبق برنامه انجام شده است. این نخستین تجربه، بهعنوان نقطهعطفی در روند میزبانی مسابقات خانگی صنعت نفت آبادان ارزیابی میشود و بسیاری از کارشناسان محلی از آن بهعنوان فرصتی برای ارتقای فضای ورزشگاه و افزایش مشارکت اجتماعی یاد کردهاند.