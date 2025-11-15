تخصیص ۷۵۰ میلیارد تومان برای طرحهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای اجرای طرحهای اشتغالزایی در مازندران امسال ۷۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با بیان اینکه کارشناسان بنیاد در همه شهرستانها بعنوان تسهیلگر اشتغال، فرایند تشکیل پرونده برای جذب تسهیلات متقاضیان را انجام میدهند، ادامه داد: متقاضیان پس از راستیآزمایی و بررسی آورده، برای دریافت تسهیلات ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی معرفی میشوند.
محمد آهنگران افزود: برای اجرای ۴۳۰۰ طرح اشتغالزایی از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانداری تخصیص یافته است.
او ادامه داد: طرحهای دانش بنیان نیز در قالب اشتغالزایی حمایت میشوند و سالانه ۳۰۰ روستا تحت پوشش قرار میگیرند
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: رویداد روستا آباد با هدف معرفی ظرفیتهای روستایی و حمایت از اشتغالزایی خرد، با پیوست اجتماعی ایران جوان در ۲۰۰ غرفه به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در قائمشهر گشایش یافت.
آهنگران افزود: در این نمایشگاه، ۲۰۰ غرفه در حوزههای کشاورزی، گیاهان دارویی، صنایعدستی، پوشاک، صنایع غذایی و تولیدات محلی حضور دارند.
نمایشگاه استانی روستا آباد از ۲۶ تا ۳۰ آبان، در محل نمایشگاه بینالمللی مازندران در قائمشهر باز است.