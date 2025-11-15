



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با بیان اینکه کارشناسان بنیاد در همه شهرستان‌ها بعنوان تسهیل‌گر اشتغال، فرایند تشکیل پرونده برای جذب تسهیلات متقاضیان را انجام می‌دهند، ادامه داد: متقاضیان پس از راستی‌آزمایی و بررسی آورده، برای دریافت تسهیلات ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی معرفی می‌شوند.

محمد آهنگران افزود: برای اجرای ۴۳۰۰ طرح اشتغال‌زایی از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانداری تخصیص یافته است.

او ادامه داد: طرح‌های دانش بنیان نیز در قالب اشتغال‌زایی حمایت می‌شوند و سالانه ۳۰۰ روستا تحت پوشش قرار می‌گیرند

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: رویداد روستا آباد با هدف معرفی ظرفیت‌های روستایی و حمایت از اشتغال‌زایی خرد، با پیوست اجتماعی ایران جوان در ۲۰۰ غرفه به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در قائم‌شهر گشایش یافت.

آهنگران افزود: در این نمایشگاه، ۲۰۰ غرفه در حوزه‌های کشاورزی، گیاهان دارویی، صنایع‌دستی، پوشاک، صنایع غذایی و تولیدات محلی حضور دارند.





نمایشگاه استانی روستا آباد از ۲۶ تا ۳۰ آبان، در محل نمایشگاه بین‌المللی مازندران در قائم‌شهر باز است.