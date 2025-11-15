پخش زنده
نخستین روز رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی با کسب نشان طلای ساینا کریمی همراه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تکواندو ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان از امروز آغاز شد و چهار نماینده ایران روی شیاپچانگ رفتند که ثمره آن یک نشان طلا و دو برنز بود.
در وزن ۴۶-کیلوگرم بانوان، ساینا کریمی از ایران مقابل پوگانتسووا از قزاقستان، امینه گوگباکان قهرمان جهان از ترکیه و ماریما ذکری از نیجر به برتری رسید و راهی مبارزه پایانی شد. او در فینال مقابل میانا اکبرووا از جمهوریآذربایجان ایستاد و در دو راند پیاپی به برتری رسید تا نخستین طلای تکواندوکاران ایران در ریاض را به ارمغان آورد.
در وزن ۵۷-کیلوگرم، هستی محمدی دیگر نماینده بانوان کشورمان پس از برتری مقابل کمورزوا از قرقیرستان، نتیجه را به کبری ایلگون نماینده پرافتخار و باتجربه ترکیه واگذار کرد تا به ردهبندی برود. او در این مبارزه روبهروی مادنیا میرا بادوزلوا از ازبکستان مصاف داد و به برتری ارزشمند رسید تا به مدال برنز دست پیدا کند.
در مردان و در وزن ۵۴- کیلوگرم، امیرمحمد نصیراحمدی در گام نخست به «المشرف» عربستانی باخت، اما با صعود نماینده میزبان به فینال، احمدی راهی جدول شانس مجدد شد. احمدی در جدول شانس مجدد نیز مقابل هوگوپوش ترکیهای شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن ۷۴- کیلوگرم، علی خوشروش ابتدا محمد الحوثی از بحرین را شکست داد و سپس مقابل نجمالدین خوجیف قهرمان جهان و نماینده مطرح ازبکستان شکست خورد تا کارش را در ردهبندی دنبال کند. او برای کسب مدال برنز به مصاف جواد آقایف از جمهوری آذربایجان رفت و با مبارزهای تهاجمی و استفاده از تکنیکهای متعدد به برتری رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.