رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه گفت: مراسم گلباران مزار شهدای بهشت سجاد شهرستان فیروزکوه با حضور دانشآموزان برگزار شد تا نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شده و با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نیکدل در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این برنامه، آشنایی دانشآموزان با فرهنگ غنی ایثار و شهادت و یادآوری رشادتهای شهدای دانشآموز است، به ویژه شهدایی که همسن و سال این عزیزان بودند و از کیان اسلامی دفاع کردند.
وی افزود: شهرستان فیروزکوه تاکنون ۴۸۳ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است که ۱۳ نفر از آنان شهدای دانشآموز هستند.
در این مراسم، دانشآموزان با گلگذاری و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و با ارزشهای والای دفاع از وطن و آرمانهای انقلاب اسلامی آشنا شدند