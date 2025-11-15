توصیه به بیماران قلبی و ریوی نسبت به آلودگی هوای مازندران
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: بیماران قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ماندگاری هوای آلوده تا دوشنبه در مازندران گفت: هرگونه فعالیت ورزشی در مدارس در محیط باز تا پایان وضعیت اضطرار ممنوع میباشد و برنامههای ورزشی به زمان دیگری موکول گردد.
محمدی افزود: باتوجه به هشدار شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و اعلام وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ناشی از منشاء خارجی، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل تا پایان ماندگاری گرد و غبار بکاهند.
او ادامه داد: شهرداریها ملزم به گسترش و نگهداری شبکه ایستگاههای پایش کیفیت هوا میباشند.
مدیر کل محیط زیست مازندران نیز با بیان اینکه شرایط فعلی شرایط اضطرار و وضعیت هوای نیز برای گروههای حساس ناسالم است، گفت: شاخص آلودگی در برخی ایستگاه به ۱۸۳ رسیده که نشان میدهد شرایط ناسالم است
کنعانی افزود: ۷۰ درصد عاملی که سبب آلودگی هوا در مازندران شده است به دلیل عوامل خارجی است
او ادامه داد: وقتی سرعت باد ۱۰ متر بر ثانیه باشد منشا گردوغبار صحرای قره قوم ترکمستان است، اما وقتی به ۱۵ متر بر ثانیه برسد ازبکستان وقزاقستان هم میتوانند منشا آلودگی باشد
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: گردوغبار پراکنده که از دیروز در برخی مناطق مازندران مشاهده شده بود به دلیل تداوم شرایط پایدار جوی تا روز دوشنبه در برخی مناطق استان قابل مشاهده است.
هوشنگ بهزادی افزود: توزیع گردوغبار از نظر مکانی و زمانی متفاوت بوده و در برخی ساعات روز بیشتر نمود پیدا کرده است.
او ادامه داد: بر اساس الگوهای هواشناسی انتظار میرود برای روز سهشنبه هیچ نشانهای از گردوغبار در استان مشاهده نشود و میرود کیفیت هوا بهبود یابد.