فرماندار شهرستان خرمآباد از مجموعه شرکت داروسازی سپهران مهان سپهر بازدید کرد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ نورالدین درمنان از مجموعه شرکت داروسازی سپهران مهان سپهر بازدید کرد.
فرماندار خرم آباد با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه، نوآوری و تأمین نیازهای بازار و مردم افزود:بخش خصوصی از طریق ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از تولید داخلی، نوآوری و پرداخت مالیات نقش مهمی در بهبود معیشت مردم دارد.
فرماندار خرمآباد با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی بیان کرد:در این واحد تولیدی، ۱۸۷ نفر بیمهشده مشغول به کار هستند که نشاندهنده توان بخش خصوصی در ایجاد اشتغال پایدار است.