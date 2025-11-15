طرح اصلاح دور برگردانهای مسیر مسکن مهر کهک در بسته «به کسی برنخوره»
بسته خبری «به کسی برنخوره» این هفته به طرح اصلاح دور برگردانهای خطرناک مسیر مسکن مهر کهک در تقاطع روستای سیرو از زبان شهردار کهک پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دوربین بسته «به کسی برنخوره» این هفته به سراغ طرح اصلاح دوربرگردانهای خطرناک مسیرمسکن مهر کهک از زبان شهردار این منطقه، قول مساعد مدیر مخابرات منطقه قم برای ارتقا آنتن دهی تلفن همراه، رعایت نکردن قانون ،حکایت ادامه دار ایجاد ترافیک و تصایرارسالی شهروندان رفته است.