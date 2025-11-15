امروز: -
بسیج مردم سودان برای مقابله با آشوب گران وحشی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴- ۲۲:۵۰
اقتدار پهپاد ایرانی
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
الگوی آشوب
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
دادرسی زمانبر در دادگاه‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۲۱
خبرهای مرتبط

توطئه صهیونیست‌ها در سودان

سودان، جنگ برای تجزیه

برچسب ها: سودان ، جنگ سودان ، بسیج مردم
