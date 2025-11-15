رئیس اداره راه و شهر سازی پیرانشهر گفت: با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در این شهرستان طی امسال بیش از ۵۳ هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،فایق جهاندیده در حاشیه اجرای رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان پیرانشهر، اظهار داشت: ارزشی ریالی این میزان زمین رفع تصرف شده بیش از ۱۴۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: با همکاری مجموعه دادگستری شهرستان پیرانشهر علی الخصوص دادستان محترم شهرستان پیشگیری از تصرف اراضی ملی و جلوگیری وارد آمدن هرگونه خسارت به مردم در اولویت ماست.

رئیس اداره راه و شهر سازی پیرانشهر گفت: نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در پیشگیری از تصرف اراضی ملی گشت های منظم و دقیقی دارند.

جهاندیده اظهار داشت: جلوگیری از هرگونه اختلال، تصرف، تجاوز، ایجاد مزاحمت، ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی از وظایف مهم یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن است.