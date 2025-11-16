به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان در برنامه گفتگوی ویژه خبری ابعاد مختلف طرح ساخت 100 هزار منزل سازمانی ویژه پلیس را تشریح کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سوال: هزار و پانصد واحد مسکونی صبح امروز به بهره‌برداری رسید. سردار بزرگوار وعده‌ای که صد و نود روز پیش دادید و امروز در مرحله اجرا درآمد و به بهره‌برداری رسید. پس می‌شود درست است؟

سردار رادان: همیشه می‌شود این اصلی است که خواستن توانستن است. همواره سفارش حضرت آقا به فرماندهان نیروهای مسلح هم بوده. ما در جنگ خیلی چیزهایی که شاید در روی کاغذ ثابت نشدنی بود ثابت کردیم. در جنگ دوازده روزه که شماها خودتان تجربه آن را دارید خیلی از اتفاقاتی که شاید روی کاغذ ناشدنی بود را ثابت کردیم. در این موضوع هم ما ثابت کردیم با روش‌های صنعتی علمی و البته توسل به اهل بیت (ع) می‌شود واقعاً این کار را انجام داد.

سوال: تا بروم به سراغ ویژگی‌ها و مشخصات فنی منحصر به فرد این شهرک مسکونی، دیدم که نام‌ گذاری آن را از خانم فاطمه زهرا (س) وام گرفتید و نام شهرک شهرک فاطمه زهرا (س) است چرا؟

سردار رادان: بنایمان بر این بود که لمانی در بالای سر این طرح صد و نود روزه داشته باشیم. صحبت‌های مختلفی شد با پیشنهادهای مختلف. مثلاً دوستانی اشاره داشتند که نام نامی حضرت حجت (عج) را قرار دهیم. بعضی‌ها معتقد بودند نام رسول خدا (ص) باشد و من فکر کردم چه چیزی می‌تواند مشترک باشد بین همه اینها. یعنی حضرت حجت (عج)، رسول خدا (ص) و ائمه لطهار (ع) و جالب است بدانند مردم عزیز ما از امروز بزرگترین المان جهان مذهبی با نام نامی یا فاطمه الزهرا (س) را می‌توانند از فاصله های دور از تهران مشاهده کنند. این بزرگ‌ترین المان یست که علمی این ثابت شده و تلاش هم هست که ان‌شاءالله در گینس هم ثبت شود و این افتخار بزرگی که برای مردم ما رقم خورده.

سوال: سردار بزرگ و صد و نود روز پیش از فونداسیون کار را آغاز کردید برای مجموعه فراجا و مهم‌ترین مشخصه‌ها و ویژگی‌های این مجموعه هزار و پانصد واحدی چی هستش. آیا قرار است همین عدد باقی بماند یا نه. برنامه‌ریزی همان‌طور که در گزارش هم بهش اشاره کردید عددهای بیشتر و بهتر برای کارکنان است؟

سردار رادان: بله این طرح قرار بوده دو هزار و سیصد واحد مسکونی باشد. در صد نود روز منتها به علت اینکه کمبود نقدینگی هم داشتیم و متاسفانه نمی‌توانستیم به هنگام تامین کنیم به هزار و پانصد در مرحله اول گذاشتیم و مرحله دوم هشتصد واحد دیگر از امروز شروع کردیم که این‌ همه ان‌شاءالله در صد و نود روز شکل می‌گیرد ولی مردم عزیز بدانند این طرح هزار و پانصد واحدی در حقیقت نوزده بلوک است. در طبقات یازده، ده، هفت و شش طبقه رکوردی که ما زدیم که بی‌نظیرترین رکورد شاید بوده نه تنها در ایران در خیلی جاهای دیگر جهان این هست که این نوزده بلوک در حقیقت صد و نود طبقه را جمعش با هم است. از روز فونداسیون تقریباً هر روز یک طبقه را تمام کردیم. نه یک طبقه با یک واحد یک طبقه با هشت واحد و می‌شود گفت که هر سه ساعت یک واحد ما آماده شد. این عجیب‌ترین رکوردی است که می‌شود زد. شما هزار و پانصد را ضربدر سه ساعت که کنید می‌بینید تقریباً با دو سه روز اختلاف به همین صد و نود می‌رسیم. نه طرحی که فقط و فقط ساختمان ساخته شده باشد. این طرح امروز که افتتاح شد شامل سامانه گرمایش، سامانه سرمایش کابینت‌ها و کمدهای ضروری که باید در یک خونه باشد تحویل داده شد.

سوال: اشاره کردید نه فقط ساختمان. یاد صحبت‌های آقای علی‌آبادی وزیر محترم نیرو در مراسم امروز افتادم. اشاره کردند به ویژگی‌های منحصر به فرد انرژی و زیست محیطی در این طرح. شما بیشتر برای ما توضیح میدهید؟

سردار رادان: حتماً. قبل از اینکه بحث ناترازی خیلی جدی شود در کشور، بچه‌های دانشی ما یعنی مرکز مطالعات مان و مرکز پژوهش‌ها به این نتیجه رسیده بودند که بحران آب در کشور بسیار جدی است و ما این را طی گزارش‌هایی هم اعلام کرده بودیم که یکی از بحران‌ها می‌تواند بحران آب باشد. یکی از جاهایی که پر بحران همه ما پیش‌بینی می‌کردیم، تهران بود. نتیجتاً اینکه وقتی جایی به بحران انرژی روبرو می‌شود مخصوصاً آب، بارگذاری روی اون یه مقدار منطقی خاصی ندارد. به همین علت بچه‌های ما بررسی کردند که چگونه می‌شود بارگذاری در تهران اجرا شود اما انرژی هم تلف نشود. از ویژگی‌های مهمی که این طرح داشته اینه که توانستیم در این واحدها نزدیک هفتاد درصد آب مصرفی را مجدداً در چرخه مصرف بیاوریم. این رکوردی بی‌نظیر است که به نظر می‌رسد نه تنها صد و نود روز پارادایم فکری ساخت‌ و ساز را در کشور می‌تواند تغییر دهد بلکه این ویژگی‌ها هم میتواند پارادایم‌ها را اینجا تغییر دهد و یا مجموعه‌های فکری را عوض کند. در تمام اینجا، شیرآلات کاهنده گذاشتیم. شیرآلات کاهنده سی درصد مصرف آب را کم می‌کنند. در کنارش کنتور هوشمند گذاشتیم. یعنی چی؟ یعنی ما امروز می‌توانیم برای هر واحد مسکونی که تحویل می‌دهیم برنامه ‌ریزی کنیم. بر اساس تعداد نفراتش، مصرف آب روزانه ‌شان چه قدر باشد؟ تمامی این کنتور، کنتور هوشمند هست و غیر از این هم اومدیم با بازیافت مجدد آب، هفتاد درصد از این آب مصرفی که با کنتور هوشمند کنترل می‌شود، با شیرآلات کاهنده، مصرف را پایین می‌آورد مجدداً در چرخه مصرف بیاوریم. یعنی برای اولین بار شاید اتفاق افتاده باشد که وقتی طراحی کردیم دو لوله آب از منشا به ساختمان برد، یک لوله برای مصرف آب شرب است و یک لوله برای مصارف دیگر مثل استحمام و نظافت و غیره. این استحمام و نظافت اون هفتاد درصد بازگشت هست و اون مصرف اون سی درصدی است که می‌توانند برای آب شرب و سایر مواردشان بتوانند استفاده کنند. این بی‌نظیرترین اتفاقی بود که می‌توانسته بیفتد و به اعتقاد ما امروز هم خدمت آقای دکتر علی آبادی عزیز عرض می‌کردیم بایستی این آیین‌نامه شود برای همه ساخت و سازهای کشور. در آیین ‌نامه ملزم کنید افراد را مخصوصاً سازنده‌های بزرگ که اگر می‌خواهند استفاده کنند حتماً بازیافت آب را داشته باشند. حتماً از کنتورهای هوشمند و شیرآلات کاهنده استفاده کنند.

سوال: و جمع‌بندی می‌شود به عنوان یک الگو در حوزه ساخت و ساز کشور اصلاً این شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) را معرفی کرد؟

سردار رادان: قطعا این‌جوری است. روزی که اعلام کردیم صد و نود روز، ببینید صد و هشتاد هزار متر مربع باید ساخته می‌شد، خیلی از افراد توصیه کردند که از این عدد دست بردار. امکان این که بتوانید در صد و نود روز چنین ساختمانی با چنین ویژگی‌هایی که می‌گوید اجرا کنید ممکن است نشود. جالبه در این صد و نود روز جنگ را هم تجربه کردیم. یعنی خیلی از ساخت ساز و خیلی از عملیات عمرانی ها متوقف شد. در این طرح یک شهید هم حتی دادیم. یعنی جنگ هم نتوانست ما را باز دارد از آن جهادی که اعلام کرده بودیم. در حقیقت می‌توانم این را بگویم تلفیقی از علم، صنعت و توسل به ائمه و خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، با هم در آمیخت تا بتواند کاری که خیلی‌ها باور داشتند امکان انجامش نیست را انجام دهیم. شاید برای بعضی‌ها این گفته من دو بخشش منطقی داشته باشد. یعنی علم و صنعت. ولی توسل نه. من اعتقادم این است که گره هایی را توسل باز می‌کند که هیچ علم و صنعتی نمی‌تواند باز کند. اما صرف توسل آیا کافی است؟ حتماً کافی نیست. اما وقتی این توسل در آمیخته با علم و صنعت هم شد همه این کارها ممکن می‌شود و اتفاق می‌افتد.

سوال: هزار و پانصد واحد صبح امروز به بهره‌برداری رسید و عددی را اشاره کردید از دو هزار و سیصد و دو هزار و چهارصد واحدی که مدنظر بود برای امسال که اشاره کردید به علت محدودیت‌های منابع مالی هست که محقق نشد و عدد بزرگ‌تری را اشاره کردید که در دستور کار هست و در گزارش هم اشاره شد که اون زمان شما خستگی از تن تان به در میشود. وضعیت تخصیص بودجه، اعطای منابع به این طرح چگونه پیش‌بینی شده؟

سردار رادان: شاید بعضی ها تصورشان این باشد که پول ریختند تا بتوانند طرح را در صد و نود روز افتتاح کنند. با اطمینان خاطر عرض می‌کنم خدمتتان اینها همه‌اش قابل سنجش است و قابل بررسی. براساس نرم‌های که سازمان برنامه و بودجه برای ساخت و ساز بهش معتقد هست شروع کردیم و بر اساس آن هم کار کردیم. عددی که امروز درآمده برای ما بر این متراژ، سی و هفت میلیون تومان است که با اطمینان خاطر خدمتتان عرض می‌کنم امروز کسی با این ویژگی‌ها و با این زمان امکان ندارد بتواند این اتفاق مبارک را انجام دهد. سی و هفت میلیون نه‌ فقط برای متراژ ساخت بوده باشد. این طرح خاک‌برداری داشته نتیجتاً بهش اضافه می‌شود. این طرح از سامانه های هوشمند بهره برده نتیجتاً بهش اضافه می‌شود. محوطه سازی و حتی فضای سبز هم در درونش و بحث‌های نوری درش دیده شد. همه اینها با هم این عدد را حاصل کرد. نکته مهم. معمولاً این طرح ها حتی با نقدینگی اگر باشد دو تا سه سال باید طول بکشد. چه اتفاقی می‌افتاد اگر می‌خواستیم دو یا سه ساله اینجا انجام دهیم. یعنی هزار و پانصد نفر از همکاران عزیز من که امروز توانستند این امتیاز را داشته باشند که از این خانه ها استفاده کنند دو سال دیگر شاید میتوانستند از این امتیاز بهره گیرند در دو سال آینده تورمی که بر سامانه مالی حاکم می‌شود. یعنی اینکه همکاران من شاید دیگر نتوانند از پس اجاره خانه بر بیایند ما اگر سامانه را بر اساس تورم سی درصدی هم حساب کنیم می توانیم بگوییم طرح برای ما نسبت به نرم های استاندارد هم ارزان تر در آمد. حتی اگر می رفتیم برایش وام هم می گرفتیم و بهره وامی هم می خواستیم بدهیم باز بر این اساس صد و نود روز برای ما ارزان تر در آمده و استفاده توانستیم بکنیم و این موضوع بسیار مهمی است. مجری طرح وقتی این کار را شروع کرد مردم بدانند این عدد، طراحی بود تا اجرا. دو نظارت رویش گذاشتیم. یک نظارت عالی از خودمان و یک نظارت غیر عالی هم برا خود مجری طرح دیدیم. یعنی دو ناظر بر این طرح داشتیم. اگر بخواهم علمی صحبت کنیم طراحی تا اجرا کاملا براساس، منطق علمی شد.

سوال:شما به عنوان فرماندهی کل انتظامی کشور همیشه و همواره تاکید می کنید بر خدمت رسانی بهتر از سوی زیرمجموعه ها و در گوشه ای از این خدمت رسانی اشاره می کنید به نکته بسیار مهم و دغدغه مندی های نیروهای بخش های مهم شماست. انتظامی کشور را صاحب خانه می کنید که چه شود؟ می خواهم برسیم به خدمت رسانی بهتر؟

سردار رادان: انتظامی کشور را داریم صاحب خانه می کنیم که بگوییم در مسیر صاحبخانه شدن ما هم شریک هستیم. پلیس ایران، پلیس این مردم است. فرهنگ خانه‌ دار شدن مردم ایران را داریم تضمین می‌کنیم با این اتفاق. نکته دوم روزی که مشغول شدیم با مردم عزیزمان عهد بستیم که آسایش و آرامش خودمان را فدای و آسایش و آرامش مردمی کنیم که ولی نعمت ما هستند و مستوجب تکریم. اگر این اتفاق بخواهد بیفتد بایستی حتماً تلاش کنیم که دغدغه آن کسی که می‌خواهد آرامش و آسایش خودش را فدای مردم کند را کمتر کنیم. مردم بدانند امروز افرادی که دارن صاحب این منازل سازمانی می شوند افرادی هستند که رنج و محنت بیست و یک ساله اجاره‌نشینی، بیست و پنج ساله اجاره‌نشینی و حتی بیست و هشت ساله اجاره‌نشینی را داشتند. افرادی هستند که بیش از هفتاد درصد حقوق و مزایای شان صرف تامین منزل استیجاری می‌شد. این هم در کجاها و با چه شکلی. همکاران عزیز ما به واسطه تورم‌های پی‌درپی، از مرکز، از شهرها سه لایه مجبورند عقب‌تر بروند. نتیجتاً سه ساعت به پیمایش اونها از کار تا منزل و از منزل تا کار اضافه می‌شود. با اطمینان خاطر هر چقدر آرامش پلیس بیشتر شود، تلاش و جهادش برای آرامش و آسایش مردم هم بیشتر خواهد شد. امروز من دیدم اشک چشم فرزندان این پرسنل را که احساس می‌کردند از امروز و فردا در منزلی خواهند بود که پدر مادرشان نگران اجاره منزلشان نباشند تا ان‌شاءالله ببریم توی بخش منزل مسکونی برای خودشان و بتوانند ان‌شاءالله روزی هم صاحب منزل برای خودشان باشند.

سوال: این عدد هزار و پانصد که تا آخر سال اشاره کردید عددی که مطلوب هست به چه افرادی تعلق می گیرد؟

سردار رادان: هدف‌گذاری ما صدهزار تاست. قرار بود دو ساله باشد ولی به همون مشکل منابعی که گفتید یک مقدار سرعتمان را کم کرد اما اراده مان را ضعیف نکرد. از این صد هزار منزل سازمانی، تا امروز پنجاه و دو هزار از این منازل زیر بار رفته. یعنی سر تا سر کشور، در حوزه مرکز استان تا شهرستان ها، کارگاه ساخت منزل سازمانی شده. چهل و هشت هزار دیگه‌اش هم که مانده ان شاء الله امسال تبدیل به قرارداد می‌شود و عدد صد هزار را می‌رویم ولی بدانید این نیست که پول اومده دست ما و ما کار کردیم. بیست و پنج همت دریافتی ما بوده. صد و هشتاد و شش همت، زیر دین رفته سازمان، برای اینکه بتواند تامین کند. ولی معتقد به فعل خواستن توانستن هستیم در هر زمینه‌ای. ان شاء الله زمین هم فراهم خواهد شد. ان شاء الله تا پایان سال ۱۴۰۴، ده هزار منزل دیگر تحویل بچه هایمان دهیم در کل کشور و ان شاء الله تا پایان ۱۴۰۵، به همت همکاران من و کمکی که دولت محترم و سایر عزیزان، ان شاء الله عدد ۳۷ هزار تای سال آینده را هم رکورد بزنیم.

سوال: در ساخت طرح علاوه بر اینکه به موضوعات فنی و بحث‌های زیرساختی اشاره کردید فضای سبز مناسبی را هم در نظر گرفتید. چرا؟

سردار رادان: باید بپذیریم که آلودگی در تهران موضوع مهمی است. بخشی از تنفس برای آلودگی فضای سبز است. نمی‌شود به عنوان اینکه آب کم است، فضای سبز، مخصوصاً درخت‌هایی که می‌تواند به تنفس شهر کمک کند را انجام نداد. با همان بهینه سازی مصرف، یعنی ۷۰ درصد آبی که برمی‌گردد، برای فضای سبز استفاده کردیم. دو اتفاق دیگر هم داشتیم. یک، گیاهان و درختان را برایش گذاشتیم و دوم مسیر آبیاری را فنی کردیم. در حالی که غرقابی نباشد و به صورت قطره‌ای باشد. چارچوبی از فضای سبز با کمترین مصرف آب بوده است. مردم بدانند فقط این اسکلت فلزی که اجرا شد به جای اسکلت بتنی، غیر از سرعتش، ۱۰ میلیون لیتر کاهش مصرف آب داشت برای اینکه بتواند سیمان تهیه کند که از موضوعات بسیار مهم است. اجازه می‌خواهم در این جا تشکری داشته باشم از رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان که در این مسئله واقعه دغدغه‌مند هستند. جا دارد یاد و خاطره شهید سپهبد باقری را اینجا بیاورم. ایشان از افرادی بودند که در این زمینه به ما کمک کردند و استارت این کار را زدند و ریاست محترم ستاد کل امیر موسوی هم کمک کردند این مهم را و از رئیس مجلس و نمایندگانشان که این مهم را دارند به ما کمک می‌کنند و امسال هم قول دادند برای بودجه سال آینده هم دولت و هم مجلس به ما کمک کند و وزیر محترم کشور آقای دکتر مومنی بسیار برادرانه برای ما پیگیر بودند. وزیر محترم راه و وزیر نیرو و شهرداران و شهردار تهران هم لازم است از ایشان تشکر کنم و مجری طرح و مهندسین خودمان هم یاد کنم و از آنها تشکر کنم.

سوال: برویم سراغ یکی از مطالبه‌های عمومی و مردمی مهم که برخورد قاطع است با اراذل و اوباش در شهرها، ما در فضای مجازی هر از گاهی ویدیو‌هایی از برخورد‌ها را از سوی پلیس می‌بینیم. اطلاع رسانی‌ها را می‌شنویم، اما اقدامات شما و همکارانتان، چقدر توانسته فضا را کنترل کند و به مدیریت در بیاورد؟

سردار رادان: نه تنها در حوزه ساخت و ساز وقتی گفتیم مطلبی را بخواهیم می‌توانیم، در حوزه امنیت هم همین است با همکاری مردم. البته روزی اینجا قول دادم از همین برنامه که پایان سال ۱۴۰۴ پایان سال اراذل و اوباش و اوباش گری است. امسال در حالی داریم از نیمه سال ۱۴۰۴ عبور می‌کنیم که شرارت‌ها در کشور ۴۰ درصد کاهش یافته به حکم قانون. با اراذل و اوباش شوخی نداریم. سه شب پیش چهار نفر از اراذل و اوباش که بچه‌ها برای دستگیری شان رفته بودند وقتی جرات کردند به سمت بچه‌های ما حمله ور شوند، سه نفر از این چهار نفر با ضرب تیر زمین گیر شدند به حکم قانون. مردم مطمئن باشند در حوزه اراذل و اوباش بر عهدی که با آنها بستیم پایبند هستیم و اجازه نخواهیم داد چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی افرادی جرات کنند گردنکشی کنند و رخ خودشان را در حوزه لات بازی به رخ مردم بکشانند. ابهت پوشالی اینها شکسته شده. از این به بعد هم همین خواهد بود. اگر جرات دارند عمل کنند ببینند که برخورد پلیس به حکم قانون برایشان چگونه خواهد بود. امروز داریم دنبال برخی از این افراد می‌گردیم. در سوراخ‌های خودشان خزیده و بیرون نمی‌آیند از ترس اینکه پلیس به حکم قانون با آنها برخورد کند. جا دارد از رئیس محترم قوه قضاییه حجت الاسلام آقای اژه‌ای تشکر ویژه‌ کنم به شدت و قاطعانه پای این کار هم هستند و پلیس به حکم قانون و با اجرای عدالت برای مردم موضوع اراذل و اوباش را انشاالله خاتمه خواهد داد. مردم در محلات شاهد این هستند که اوباش گری به شدت کاهش پیدا کرده و الحمد لله در سطح کشور ۴۰ درصد با کاهش شرارت‌ها رو‌به‌رو بودیم.

سوال: برویم سراغ خرید و فروش مشروبات الکلی در برخی از کافه‌ها و رستوران‌ها. به نظر می‌رسد که دارد در برخی از این رستوران‌ها و کافه‌ها عادی می‌شود. اخباری هم وجود ندارد مبنی بر برخورد یا اگر هم وجود دارد شاید در بخش اطلاع رسانی، اطلاع رسانی‌های پرقوت و پرقدرت صورت نگرفته است. چند روز پیش هم در رسانه‌ها خبری داشتیم که راننده‌ای که مشروبات الکلی مصرف کرده بود مست بود و در تصادفی باعث شد چند پاکبان زحمتکش جان خودشان را از دست بدهند علت این ضعف برخورد چیست؟

سردار رادان: درست می‌فرمایید یک علتش این است که شاید اطلاع رسانی کافی نشده. در این حوزه با قاطعیت داریم عمل می‌کنیم. رستوران‌هایی که این عمل زشت را انجام می‌دادند پلمپ شدند و از کارشان جلوگیری شد. درخواستی هم داشتیم از رئیس محترم قوه قضاییه که سطح برخورد را بتوانیم یک مقدار بالاتر ببریم و از پلمپ چند روزه به پلمپ بیشتری مثلاً ماهانه یا چند ماهه برسیم که ان شاء لله این اتفاق هم اگر بیفتد بازدارندگی این عملیات را سنگین می‌کند. از مردم عزیز هم درخواست دارم مثل همیشه که به ما اطلاعات خوب می‌دادند در این حوزه‌ها حتی اگر بتوانند اطلاعات مستندی بدهند همکاران من سریع و قاطع عمل خواهند کرد. نباید اجازه داد شرایط عمومی مکان‌هایی که مردم می‌خواهند استفاده کنند مملو شود از گناه و آلودگی.

سوال: تکنولوژی دائم در حال پیشرفت است. هوش مصنوعی وارد دنیای فعلی شده و تمام بخش‌ها و ارکان مختلف را نه تنها در کشورمان بلکه در کل دنیا تحت تاثیر قرار می‌دهد. شکل و شمایل جرائم هم از این موضوع مستثنا نیستند. خودشان را متناسب سازی می‌کنند. الان پلیس چه در شناسایی و رصد و چه در برخورد چقدر خودش را به روز کرده و از این تکنولوژی‌ها بر اساس هوش مصنوعی دارد پیش می‌رود؟

سردار رادان: حرکت جامعه به سمت تکنولوژی شتابان است و اگر پلیس آن جامعه حرکتش به سمت هوشمندی شتابان نباشد نمی‌تواند جلوی آن حرکت را بگیرد و در نتیجه عقب می‌افتد. شعاری که داشتیم پیش به سوی پلیس هوشمند بوده. اتفاقات خیلی خوبی افتاده. مرکز تحلیل داده‌ها را راه اندازی کردیم. امروز بهره‌مند هستیم از مرکز بسیار قوی تحلیل داده که تمام داده‌های ما را می‌تواند تحلیل، خبررسانی و برای آینده پیش بینی کند. برای تمامی پلیس‌هایمان مرکز آزمایشگاه تحلیل داده راه انداختیم. آزمایشگاه پلیس آگاهی راه اندازی شده. پلیس مبارزه با مواد مخدر هم دارد این کار را انجام می‌دهد. به دنبال این هستیم که ان شاء الله در حوزه هوش مصنوعی در کنار هوشمندسازی بتوانیم اتفاقاتی را انجام دهیم که یک قدم از حریف جلوتر باشیم نه حریف یک قدم از ما جلوتر. برنامه‌ریزی شده از دوستانمان در مجلس هم خواستیم که امسال حتماً ردیف هوشمندی مستقل ببینند. بخشی از اینها تجربه شده در کشور‌های دیگر و باید از آن تجربه استفاده کنیم و الحمدلله که شرکت‌های دانش بنیان هم آمدند در کنار پلیس و کار‌های بسیار خوبی را به ما کمک کردند. بخشی از توقف‌ و کاهش‌ها از همین هوشمندی و آزمایشگاه داده پلیس آگاهی صورت گرفت. اما درخواستم این است از دولت عزیز و مجلس که ما را در بحث هوشمندی بیشتر یاری کنند تا ان شاء لله پلیس در خور شان و در ترازی برای مردم باشیم.

سوال: به نظر می‌رسد ماهیت سرقت‌ها می‌رود به سمت خشن. کیف قاپی و موبایل قاپی‌ها را می‌بینیم که کم هم نیستند. حداقل هر کدام از ما در خانواده و اطرافیانمان می‌بینیم که کسی دچار این معضل می شود، چون الان اشاره کردید به بهره‌مندی‌ها، تغییر استراتژی‌ها، رویکرد‌های جدیدی که اتخاذ کردید برای مقابله. آیا فقط در سطوح اولیه برنامه‌ریزی‌ها را متمرکز می‌کنید یا قرار است برنامه‌ریزی‌ها به سمت و سوی دیگری هم برود؟

سردار رادان: بر اساس آمار متقن عرض کنم که جرایم خشن در حوزه سرقت به شدت کاهش پیدا کرده است. کل سرقت ها هم از پایان ۱۴۰۱ تا الان، ۴۰ درصد خوشبختانه کاهش یافته. زمانی که داشتیم سال ۱۴۰۱ را به پایان می‌بردیم با ۱۹ درصد افزایش سرقت رو‌به‌رو بودیم. در شروع ۱۴۰۲ آن ۱۹ درصد را توانستیم بیاوریم به عدد غیر صعودی اش برسانیم و ۶ درصد هم کاهش دهیم. یعنی از ۱۹ درصد افزایش، آمدیم ۶ درصد کاهش در پایان سال ۱۴۰۲. جمعش با هم می‌شود ۲۵ درصد. در سال ۱۴۰۳ عدد ۱۹ را تجربه کردیم و امسال که در ۶ ماهه ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشتیم، عدد ۱۷ درصد را. مجموع این دو سال و اندی نزدیک به ۳ سال، ۴۰ درصد کاهش سرقت داشتیم. عدد بسیار عالی است و در کنارش افزایش کشف داشتیم. امروز خیلی از افراد وقتی به ما مراجعه می‌کنند راضی از این هستند که اگر سرقت هم شده کشف آن سریعتر بوده. اما آیا این برای ما کافی است؟ خیر. چه اتفاقی افتاد که این ۴۰ درصد انجام شود؟ اولاً در حوزه جرائم خشن مثل موبایل قاپی و کیف قاپی که معمولاً با ضربه به طرف صورت می‌گرفت، برخورد ما با این افراد مثل برخورد با اراذل و اوباش بود. الحمدلله صدا و سیما به تصویر کشید و دیدند افرادی که لنگان لنگان قدم می‌گذارند در دستگیری ایشان آنها افرادی بودند که به ضرب تیر پلیس زمین گیر شدند و فهمیدند که این جرم هزینه بسیار بالایی دارد. همچنان این را ادامه خواهیم داد. در کنارش با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه، پابند‌های الکترونیک را آوردیم برای سارقین سابقه‌دار که اینها را به کنترل خودمان در آوردیم و آزمایشگاه تحلیل داده ما در آگاهی امروز به زمانی رسیده که بعضی وقت‌ها با برخی سارقین تماس می‌گیرد و می‌گوید می‌دانیم در کجا هستید در این خیابان هستی بدان که داریم رصدت می‌کنیم و این خودش خیلی بازدارنده بوده. حضرت آقا از ما کشف ۱۰۰ درصدی خواستند، باید به آن عدد برسیم. اما یک اتفاق هم باید در حوزه مردم بیفتد بعضی وقت‌ها رفتار مردم تشویق کننده سارق برای سرقت است. در حوزه منازل و واحد‌ها بعضی درب‌ها پنجره‌ها دزد را به آمدن دعوت می‌کند از بس که نا ایمن است. بر اساس آموزش‌هایی که دادیم ما هم حتماً قول می‌دهیم به مردم که تلاشمان را بیشتر از پیش خواهیم کرد و ان شاءالله دغدغه‌های مردم را به سمت کمتر شدن حتماً خواهیم برد.

سوال: جمع‌بندی پایانی شما را بشنویم که لطفاً هم خطاب به همکارانتان باشد در قالب طرح‌ها و پیگیری‌هایی که انجام می‌دهید برای رفاه آنها که در نهایت منجر شود برای خدمت بهتر آنها به مردم و بخش دیگری هم خطاب باشد به مردم ایران که بیننده فرمانده کل انتظامی هستند که همیشه امنیت را از شما می‌خواهند و همیشه با همکاران شما در سطوح مختلف همکاری می‌کنند.

سردار رادان: خدمت همکاران عزیزم و مخصوصاً خانواده‌های عزیزشان عرض سلام و ادب دارم. از صبر و حوصله‌شان تشکر می‌کنم. از وقتی که برای امنیت مردم گذاشتند هم تشکر می‌کنم. اگر گفتیم پلیس خادم مردم است، من به عنوان فرمانده انتظامی باید نوکر همکاران عزیزم باشم. تلاش می‌کنم که نوکر خوبی برای همکاران عزیزم باشم و ان شاء لله تلاش می‌کنم که دغدغه‌های آنها را کم کنم و مردم عزیز ما بدانند همکاران عزیز من در بحث امنیتشان از جان خودشان هم دریغ نکردند. هر سالی را که پشت سر می‌گذاریم با نزدیک به ۹۰، ۷۰ یا ۱۰۰ شهید در حوزه امنیت رو‌به‌رو هستیم که جانشان را در اختیار امنیت مردم می‌گذارند. همواره در کنار مردم هستیم و یار و یاور مردم عزیز هستیم و همواره سپاسگزار از همکاری‌هایشان هستیم. اوج این همکاری‌ها در جنگ ۱۲ روزه خودش را خوب نشان داد. ۴۰ درصد افزایش تماس ۱۱۰ را در ۱۲ روزه جنگ داشتیم. همه آنها مبتنی بر خبر‌هایی بود که مردم به ما می‌دادند تا بتوانیم امنیت آنها را بیشتر کنیم و حوزه جاسوسی و وطن فروشی را ناامن.

سوال: همزمان با صحبت‌های شما داشتم مرور می‌کردم کلید واژه‌هایی که از صحبت‌های پیشین شما می‌شنیدم. پلیس مقتدر و قاطع در برخورد با جرائم و مهربان با مردم.

سردار رادان: قطعاً اگر پلیس غیر از این باشد پلیس نیست. اگر اقتدار را در جایی که باید مهربان باشد صرف کند، پلیس هوشمندی نیست و اگر سستی را در جایی که باید مقتدر باشد صرف کند این پلیس هم هوشمند نیست. ان شا ء الله با متخلفین و قانون شکنان برخورد تند و قاطع خواهیم داشت و با مردم عزیز یار و یاور و مهربان و در کنارشان هستیم برای امنیت و آرامششان. یا علی