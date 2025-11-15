پرواز هواپیمای بارورسازی ابرها بر فراز حوضه آبریز دریاچه ارومیه
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی گفت: امروز پرواز بارورسازی ابرها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای اولین بار در سال آبی جاری انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدمهدی جوادیان زاده در نشست بررسی مسائل تنش آبی و برق استان آذربایجان شرقی در حضور وزیر نیرو گفت: با پرواز امروز هواپیمای بارورسازی ابرها ، عملیات بارورسازی ابرها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به صورت مداوم انجام خواهد شد.
وی افزود: تلاش ما بر این است که یک هواپیمای بارورسازی به صورت اختصاصی در فرودگاه تبریز مستقر شود و به استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی خدمات ارائه کند.