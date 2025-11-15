به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدمهدی جوادیان زاده در نشست بررسی مسائل تنش آبی و برق استان آذربایجان شرقی در حضور وزیر نیرو گفت: با پرواز امروز هواپیمای بارورسازی ابر‌ها ، عملیات بارورسازی ابر‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به صورت مداوم انجام خواهد شد.

وی افزود: تلاش ما بر این است که یک هواپیمای بارورسازی به صورت اختصاصی در فرودگاه تبریز مستقر شود و به استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی خدمات ارائه کند.