ساخت سد معشوره لرستان یک اولویت برای کشور است
استاندار لرستان گفت:سد معشوره زیرساخت حیاتی برای اجرای طرحهای پیشران در استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سید سعید شاهرخی با بیان اینکه ساخت سد معشوره یک اولویت برای کشور است، گفت:این طرح با ظرفیت ۵۲۷ میلیون مترمکعب بیش از دو دهه معطل مانده و تکمیل آن میتواند در کنترل سیلاب و تأمین آب مورد نیاز شش شهرستان نقش اساسی داشته باشد.
استاندار لرستان افزود: در یکسال اخیر ۵۵۰ میلیاردتومان معادل چهار برابر سال های گذشته برای این طرح اعتبار تخصیص یافته و اکنون در مسیر شورای اقتصاد و فاینانس با شرکتهای چینی استو برای پیشبرد این سد،کمیسیون کشاورزی باید به ما کمک کند.
شاهرخی با بیان اینکه ساخت سد نیاز به حمایت دارد،گفت:آب خرمآباد را چشمه ها تأمین می کنند و اگر بارندگی نباشد دچار مشکل می شویم، وظیفه دولت است که با تکمیل زیرساختها و سدهایی مانند مخملکوه به لرستان کمک کند تا به توسعه معنی دار برسیم.
استاندار لرستان افزود:ساخت سد معشوره یک طرح حیاتی برای کنترل سیلاب و تأمین آب دشتهای تشنهای مانند کوهدشت است، نمیتوانیم سد را نسازیم و پس از هر سیلاب، سه برابر هزینه ی ساخت آن را صرف بازسازی مناطق سیل زده کنیم.
استاندار لرستان بیان کرد:از ۸۰۰ هزار هکتار زمین در استان ۲۲ درصد آن آبی است و میانگین کشور ۴۵ تا ۴۷ درصد است.
وی با اشاره به وجود دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر طول رودخانهها و روانآبها در لرستان و سهم ۱۲.۵ درصدی آبهای کشور در لرستان افزود: این منابع آبی به سمت خوزستان میریزند و همین موضوع گاهی موجب وقوع سیلاب در خوزستان و پلدختر میشود.
استاندار لرستان با اشاره به نقش مهم نمایندگان لرستان در تدوین و پیشبرد برنامه توسعه استان گفت:همچنین برنامه توسعه لرستان با ۱۰۷ طرح پیشران و با همراهی مجمع نمایندگان استان در حال پیگیری و اجراست.