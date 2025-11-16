

به گزارش سید سعید شاهرخی با بیان اینکه ساخت سد معشوره یک اولویت برای کشور است، گفت:این طرح با ظرفیت ۵۲۷ میلیون مترمکعب بیش از دو دهه معطل مانده و تکمیل آن می‌تواند در کنترل سیلاب و تأمین آب مورد نیاز شش شهرستان نقش اساسی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

استاندار لرستان افزود: در یکسال اخیر ۵۵۰ میلیاردتومان معادل چهار برابر سال های گذشته برای این طرح اعتبار تخصیص یافته و اکنون در مسیر شورای اقتصاد و فاینانس با شرکت‌های چینی استو برای پیشبرد این سد،کمیسیون کشاورزی باید به ما کمک کند.



شاهرخی با بیان اینکه ساخت سد نیاز به حمایت دارد،گفت:آب خرم‌آباد را چشمه ها تأمین می کنند و اگر بارندگی نباشد دچار مشکل می شویم، وظیفه دولت است که با تکمیل زیرساخت‌ها و‌ سدهایی مانند مخمل‌کوه به لرستان کمک کند تا به توسعه معنی دار برسیم.



استاندار لرستان افزود:ساخت سد معشوره یک طرح حیاتی برای کنترل سیلاب و تأمین آب دشت‌های تشنه‌ای مانند کوهدشت است، نمی‌توانیم سد را نسازیم و پس از هر سیلاب، سه برابر هزینه ی ساخت آن را صرف بازسازی مناطق سیل زده کنیم.





استاندار لرستان بیان کرد:از ۸۰۰ هزار هکتار زمین در استان ۲۲ درصد آن آبی است و میانگین کشور ۴۵ تا ۴۷ درصد است.





وی با اشاره به وجود دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر طول رودخانه‌ها و روان‌آب‌ها در لرستان و سهم ۱۲.۵ درصدی آبهای کشور در لرستان افزود: این منابع آبی به سمت خوزستان می‌ریزند و همین موضوع گاهی موجب وقوع سیلاب در خوزستان و پلدختر می‌شود.

