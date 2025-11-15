پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر و رئیس سازمان سوادآموزی گفت: خوی به عنوان یکی از مهمترین شهرهای تاریخی ممالک شرقی و با توجه به تاریخچه کهن و موقعیت جغرافیاییاش در مسیر جاده ابریشم، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،عبدالرضا فولادوند در بازدید از مکانهای گردشگری و نمایشگاه صنایعدستی شهرستان خوی با بیان اهمیت تاریخی و فرهنگی این شهرستان گفت: خوی به عنوان یک شهر تاریخی، دروازه ورود تمدن جدید غرب به ممالک شرقی به شمار میآید.
معاون وزیر و رئیس سازمان سوادآموزی به وجود شخصیتهای بزرگی چون شمس، پوریای ولی که در این منطقه مدفون شدهاند، اشاره کرد و افزود: این شخصیتها نشاندهنده زمینههای غنی تاریخی شهرستان خوی هستند و این شهر به عنوان یکی از شهرهای شناسنامهدار ایران، همواره بستر مناسبی برای مدنیت علمی، اقتصادی و سیاسی به شمار میرفته است.
او با اشاره به تفاوت خوی با برخی از شهرهای تازهتاسیس گفت: شهرهایی وجود دارند که شاید تنها ۱۰۰ سال از عمر آنها گذشته باشد، اما فاقد ریشههای فرهنگی و علمی هستند و در مقابل، شخصیتهایی که در خوی پرورش یافتهاند در اقصی نقاط جهان شناخته شدهاند.
فولادوند تصریح کرد: این شهر با توجه به قدمت فرهنگی و ارتباطات بینالمللی خود، باید به صورت ویژهای مورد توجه قرار گیرد و بناهای تاریخی و فعالیت آموزشی آن که از بدو تاسیس آموزش و پرورش در ایران آغاز شدهاند، همه گواهی بر قدمت علمی، فرهنگی و هنری خوی هستند.
معاون وزیر و رئیس سازمان سوادآموزی در پایان با تاکید بر همسطح بودن انتظار از شهرستان خوی با شهرهای بزرگ و فرهنگی مانند اصفهان و تبریز، گفت: خوی به عنوان یکی از مهمترین شهرهای تاریخی ممالک شرقی و با توجه به تاریخچه کهن و موقعیت جغرافیاییاش در مسیر جاده ابریشم، از اهمیت ویژهای برخوردار است و این شهرستان میتواند با فرهنگی غنی، توسعه خود را عمق بیشتری ببخشد و به معنای واقعی توسعه را محقق کند.