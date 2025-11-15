بوکسور‌های قمی با کسب ۳ مدال دو طلا و یک نقره به کار خود در رقابت‌های خردسالان کشور پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رقابت‌های بوکس خردسالان کشور،حسام رستمی نماینده قم با غلبه بر همه حریفان به نشان طلا رسید.

محمدحسام ذاکری دیگر بوکسور طلایی قم در این رقابت‌ها بود که توانست صاحب عنوان قهرمانی شود.

امیرعلی یونسی هم که به فینال راه یافته بود با قبول شکست برابر حریف خود به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

هدایت تیم خردسالان استان قم را محسن مردی به عهده داشت.

تهران میزبان مسابقات بوکس قهرمانی خردسالان کشور بود.