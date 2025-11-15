طی نشستی تخصصی با حضور وزیر نیرو، معاون عمرانی استاندار و مدیران صنایع آب و برق مسائل تنش آبی و مشکلات حوزه برق آذربایجان شرقی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،طی نشستی تخصصی در سالن شهید باکری استانداری آذربایجان شرقی با حضور وزیر نیرو، معاون عمرانی استاندار و مدیران صنایع آب و برق، مسائل تنش آبی و مشکلات حوزه برق استان بررسی شد.

در این نشست عباس علی‌آبادی وزیر نیرو بر ضرورت افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، بازچرخانی آب، تامین آب مورد نیاز استان از سد‌های مختلف، بارورسازی ابرها، پروژه انتقال آب ارس، اصلاح سیستم خنک‌کن و بازتوانی نیروگاه تبریز و کاهش مصارف کشاورزی تاکید کرد.