هادی حق‌شناس گفت: این سطح از مشارکت، اهمیت و جایگاه ویژه این نشست را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار امشب در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر با اشاره به اهمیت میزبانی این رویداد بین‌المللی، بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه شایسته‌تر این اجلاس تأکید کرد.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه پنج کشور ساحلی دریای خزر در این اجلاس حضور خواهند داشت، گفت: این اتفاق مهم می‌تواند نقطه آغاز تحولات مثبت اقتصادی، گردشگری و سیاسی برای گیلان و کشور باشد و همه دستگاه‌ها باید با تمام توان برای برگزاری موفق آن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه این اجلاس تنها یک برنامه تشریفاتی نیست و می‌تواند به یک سرمایه اجتماعی و فرصت توسعه‌ای تبدیل شود، افزود: این یک میزبانی مشترک است و همه ما در قبال آن مسئولیم، لذا هر اقدام لازم برای برگزاری باشکوه اجلاس باید بدون تردید انجام شود و دستگاه‌ها مطمئن باشند هزینه‌های ضروری تأمین خواهد شد.

استاندار با اشاره به پیام‌های حمایتی مسئولان کشوری و همچنین تبریک و آرزوی موفقیت سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: این سطح از توجه نشان‌دهنده اهمیت اجلاس است و مردم نیز از برگزاری آن خوشحال و امیدوار هستند؛ بنابراین باید با تلاش مضاعف این امید را تقویت کنیم.

هادی حق‌شناس با اشاره به دیدار امروز خود با ذوالفقاری مدیرعامل شرکت آساجت، از خبر آغاز احتمالی پرواز مستقیم رشت – مسقط از هفته آینده خبر داد و گفت: چنین رویداد‌هایی می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را نیز به گیلان جلب کند.

وی با اشاره به بازدید‌های اخیر معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از طرح‌های هتلی استان گفت: حدود ۱۵ تا ۲۰ طرح هتل پنج‌ستاره مورد بررسی قرار گرفته و اگر حتی نیمی از این طرح‌ها در همین دولت به سرانجام برسد، تحول بزرگی در زیرساخت‌های گردشگری رشت و گیلان ایجاد خواهد شد.

اجلاسیه استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر ۲۷و ۲۸ آبان در گیلان برگزار می شود .