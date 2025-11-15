شهردار تبریز گفت: عمارت ۳۸۰۰ مترمربعی کلاه‌فرنگی یکی از پروژه‌های مهم فرهنگی و تاریخی شهرداری تبریز در سال‌های اخیر است که امیدواریم بتوانیم در فصل کاری امسال این پروژه را به اتمام رسانده و تقدیم شهروندان کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یعقوب هوشیار در بازدید از مرحله دوم پارک باغشمال نسبت به تسریع در عملیات اجرایی و عمرانی عمارت کلاه فرنگی پارک باغشمال به اتمام عملیات کف سازی مرحله دوم پارک باغشمال تاکید کرد و گفت: با اتمام عملیات کف‌سازی شهروندان می‌توانند از مرحله دوم پارک باغشمال بهره‌مند شوند.

شهردار تبریز کاربری عمارت کلاه‌فرنگی را فرهنگی اعلام کرد و افزود: اجرای این پروژه در راستای احیای هویت تاریخی محدوده پارک باغشمال است.

هوشیار افزود: عمارت کلاه فرنگی بنایی متشکل از دو سالن و یک فضای گنبدی شکل هشت ضلعی در وسط عمارت در جهت شرقی غربی، با زیربنایی به وسعت سه هزار و ۸۰۰ مترمربع در مراحل آماده‌سازی است.

آرمان امین بخش شهردار منطقه ۳ تبریز نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیات مرحله دوم پارک باغشمال و عمارت کلاه فرنگی از شروع عملیات نماکاری عمارت کلاه فرنگی در پارک باغشمال خبر داد و گفت: علاوه بر عملیات نازک کاری به‌ صورت همزمان نمای بیرونی این عمارت نیز شروع شده است.

وی گفت: همچنین کف‌سازی مسیر منتهی به ضلع جنوبی عمارت کلاه‌فرنگی نیز به اتمام رسیده و در کنار آن عملیات احداث آبنما در دو ضلع این عمارت در حال انجام است.