به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجید افلاکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی مردان ایران پس از پیروزی علی خوش‌روش در رده‌بندی وزن ۷۴- کیلوگرم مقابل جواد آقایف از جمهوری آذربایجان و کسب اولین مدال تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی اظهار داشت: به علی خوش‌روش خسته نباشید و به مردم ایران تبریک می‌گویم. می‌دانم مردم ما لایق خوش رنگ‌ترین و طلایی‌ترین مدال‌ها هستند.

وی با اشاره به شکست خوش‌روش پیش از فینال و دور شدن او از مدال طلا، گفت: حریف علی اصلاً حریف کمی نبود؛ او با حریفی مبارزه کرد که دو هفته پیش طلای جهان را گرفت، هرچند علی قبلاً او را برده بود، با این حال می‌دانم که علی در آینده جبران می‌کند.

سرمربی تیم ملی تکواندوی مردان درباره مشکل هوگوی الکترونیک حریف آذربایجانی در دیدار رده‌بندی و شناسایی این مشکل از سوی ساعی، خاطرنشان کرد: بله، من هم در شلوغی [صدای ساعی را]نشنیدم. در شروع مسابقه که هوگو تست شد، مشکلی نداشت و تا اواسط راند هم امتیاز‌ها می‌آمد. در جایی هم که آقای ساعی می‌گفت من صدا را نمی‌شنیدم. در هر صورت این مشکلات هوگوی الکترونیک هست و تکنولوژی این مشکلاتش هم گریبان‌گیر می‌شود.

افلاکی درباره پیش‌بینی‌اش از سایر اوزان تیم مردان گفت: تلاش می‌کنیم در سایر اوزان خوش رنگ‌ترین مدال‌ها را بگیریم.