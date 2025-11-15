به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهیلا منصوریان ملی پوش کشورمان درباره شرایط مسابقات ووشو بازی‌های کشور‌های اسلامی در مصاحبه‌ای گفت: «فردا در نیمه‌نهایی باید به مصاف حریفی از تونس بروم. او نایب‌قهرمان جهان است، اما ما کاملاً آماده‌ایم.»

منصوریان با تمجید از کادر فنی افزود: «مربی ما الهه منصوریان است؛ کسی که چینی‌ها از او حساب می‌برند. شک نکنید فردا ما را در فینال می‌بینید و ان‌شاءالله با خوش‌رنگ‌ترین مدال برمی‌گردیم.»

او درباره عملکرد خواهرش، شهربانو منصوریان، نیز توضیح داد: «شهربانو امروز با وجود آسیب‌دیدگی از ناحیه پا، یک مسابقه خیلی سخت را فوق‌العاده مدیریت کرد و برد. فردا هم باید با نماینده مصر رقابت کند.»

منصوریان در پایان به شرایط دیگر ملی‌پوشان اشاره کرد:

«سارا شفیعی، بازیکن جوان تیم که اولین حضور بین‌المللی‌اش را تجربه می‌کند، فردا مقابل حریف ترکیه‌ای قرار می‌گیرد. بازیکن ترکیه هم خوب است، اما ما از همه بهتر و امیدوار به پیروزی هستیم.»