بازی‌های همبستگی اسلامی، فربد تالشی هم به نیمه نهایی ساندا رسید

بازی‌های همبستگی اسلامی، فربد تالشی هم به نیمه نهایی ساندا رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هشتمین روز از بازی‌های همبستگی اسلامی نمایندگان تیم ملی ووشو مردان ایران در نوبت عصر مبارزات ساندا در شهر ریاض کشور عربستان به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن منهای ۸۵ کیلوگرم فربد تالشی از ایران در مرحله ۱/۴ نهایی به مصاف الوین عباسوف از جمهوری آذربایجان رفت که در پایان ووشو کار ایرانی با دلاوری این رقیب سرسخت و عنوان‌دار جهان را با نتیجه ۲ به صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

با درخشش ووشو کاران ایرانی، امروز یکشنبه ۲۵ آبان و در ادامه بازی‌ها در ۶ وزن مردان و زنان در مرحله نیمه نهایی ساندا نماینده خواهیم داشت.