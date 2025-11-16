به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سانیا کریمی ملی پوش وزن ۴۹ـ کیلوگرم بانوان کشورمان پس از کسب نخستین نشان طلای تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی گفت: با هدفی بزرگ راهی بازی‌های همبستگی شدم و تمام تلاشم را کردم تا بتوانم با کسب خوش رنگ‌ترین مدال بازی‌ها دل مردم کشورم را شاد کنم. خوشبختانه به این مهم دست یافتم.

وی ادامه داد: حریفان خوبی داشتم و همه آماده هم بودند، اما من برای طلا به ریاض آمده بودم و توانستم با آمادگی خوب و استفاده از نکاتی که کادر فنی گوش زد کرده بود به این مدال ارزشمند دست پیدا کنم.

وی در خصوص وضعیت سایر هم تیم هایش اظهار داشت: امروز یک مقدار بدشانسی آوردیم و یکی از ورزشکاران تیم حذف شد. تمام نفرات تیم آمادگی خوبی دارند و برای موفقیت راهی ریاض شده‌اند؛ انشالله همه آنها با مدال و دست پر به کشور برمی گردند.

کریمی کسب این مدال طلا را آغازی برای موفقیت‌های بزرگتر دانست و گفت: اولین حضورم در رویدادی بزرگ و این چنینی بود که خوشبختانه با کسب طلا همراه شد. به طور قطع ادامه راه را محکم تر، سخت کوش‌تر و هدفمند‌تر از قبل گام برمی دارم تا بتوانم به موفقیت‌های بیشتری برسم.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کادر فنی و مربیان و دست اندرکاران فدراسیون برای باقی ملی پوشان تکواندو و کاروان ورزشی ایران آرزوی موفقیت و مدال آوری کرد.