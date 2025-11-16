به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو ایران در پایان روز نخست رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان گفت: آوردن چنین تیم جوانی به این رقابت‌ها جسارت خاصی می‌خواست و خدا را شکر بچه‌های جوان ما خیلی خوب کارکردند. قهرمان جهان را بردند و با حریفان بزرگی مبارزه کردند. امروز یک مدال طلا و دو برنز کسب کردیم و به همه تبریک می‌گویم.

وی افزود: اینجا میدان بزرگی است، درست است که بازی‌های همبستگی اسلامی است، اما کشور‌های بزرگی اینجا هستند که قهرمان المپیک و جهان را با خود آورده‌اند. به خصوص این دوره که رقابت‌های دشواری است، چون که همه تیم‌ها با نفرات اصلی خود آمده‌اند.

ساعی خاطرنشان کرد: نتیجه بچه‌ها خیلی خوب بود و امیدوارم در روز‌های آتی اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: ما مسابقات جهانی زیر ٢١ سال جهان را پیش رو داریم و آنجا هم با تیم جوان و متفاوت هم در بخش خانم‌ها و آقایان و هم در کادر شرکت خواهیم کرد.