دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد : دومین دوره جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان با برگزاری مسابقه عکس «تصویر جوان ایرانی» برگزار می‌شود.

هنرمندان، فعالان هنرهای تجسمی و همه علاقمندان خلاق استان می توانند آثار خود را به جشنواره بین المللی عکس ایران جوان که تا ۳ آذرماه ۱۴۰۴ آخرین فرصت آن است ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق وبگاه جشنواره به نشانی www.iranjavanth.com ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نتایج نیز به همین وبگاه مراجعه کنند.

رویداد ملی مسابقه عکس "تصویر جوان ایرانی" با هدف نمایش نقش و جایگاه جوانان در خانواده و جامعه برگزار می‌شود.