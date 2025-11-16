پخش زنده
فراخوان جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان در استان زنجان منتشر شد.
دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد : دومین دوره جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان با برگزاری مسابقه عکس «تصویر جوان ایرانی» برگزار میشود.
هنرمندان، فعالان هنرهای تجسمی و همه علاقمندان خلاق استان می توانند آثار خود را به جشنواره بین المللی عکس ایران جوان که تا ۳ آذرماه ۱۴۰۴ آخرین فرصت آن است ارسال کنند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق وبگاه جشنواره به نشانی www.iranjavanth.com ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نتایج نیز به همین وبگاه مراجعه کنند.
رویداد ملی مسابقه عکس "تصویر جوان ایرانی" با هدف نمایش نقش و جایگاه جوانان در خانواده و جامعه برگزار میشود.