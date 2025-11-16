پخش زنده
امروز: -
دارنده مدال برنز وزن ۵۷- کیلوگرم ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از امیدش برای کسب مدال المپیک و جهانی صحبت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هستی محمدی، عضو تیم ملی تکواندی زنان ایران پس از کسب مدال وزن ۵۷- کیلوگرم ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی گفت: خیلی دوست داشتم که رنگ مدالم طلا باشد، اما قسمت نبود. بازهم خدا را شکر که دست خالی برنگشتم و پرچم کشورم را بالا بردم.
وی درباره رقابتهایش در ریاض و بازی دشواری که در ردهبندی با نماینده ازبکستان داشت، خاطرنشان کرد: تمامی رقبای من عنواندار بودند و ۱۰ میدان بیشتر از من دیده بودند و این خیلی تاثیر گذار بود، اما حتی اگر نتیجه راند نخست را هم به حریف میدادم، در راند دوم و سوم، با توکل و ایمانی که استادم به من داشت، امتیازها را جمع میکردم.
تکواندوکار وزن ۵۷- کیلوگرم تیم ملی زنان ایران درباره آیندهاش گفت: تمرکزم روی مسابقات جهانی زیر ۲۱ سال در کنیاست و امیدوارم بتوانم خوش رنگترین مدال را کسب کنم و در میادین بزرگ برای کشورم افتخارآفرینی داشته باشم.
محمدی درباره اینکه آیا روزی به کسب مدال المپیک فکر میکند یا نه، اظهار داشت: صد درصد؛ منظورم از میادین بزرگ دقیقاً المپیک بود.