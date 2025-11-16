پخش زنده
در آستانه هفته کتاب، مصلی نماز جمعه زنجان رنگ و بوی فرهنگی به خود گرفت و میزبان ویژهبرنامهای با محوریت ترویج کتابخوانی بود.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با تأکید بر نقش بنیادین کتاب در تعالی فرد و جامعه، گفتند: «جامعهای که با کتاب بیگانه باشد، نمیتواند به پیشرفت واقعی دست یابد. ما باید از رهبری حکیم و کتابخوانترین رهبر دنیا در این مسیر تبعیت کنیم.»
امام جمعه زنجان همچنین خواستار اختصاص زمان مشخصی برای مطالعه در شبانهروز و راهاندازی زنگ کتابخوانی در مدارس و مساجد شد و افزود: «اگر منویات مقام معظم رهبری در حوزه کتابخوانی محقق میشد، بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز را شاهد نبودیم.»
در پایان، بر ضرورت تأمین اعتبار برای پروژه کتابخانه مرکزی زنجان به عنوان پایگاهی مهم در حوزه دانش و فرهنگ تأکید شد؛ پروژهای که طی سالهای گذشته مغفول مانده و نیازمند توجه جدی مسئولان است.