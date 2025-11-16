دومین روز اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران به میزبانی کیش با رقابت درون تیمی و تمرین پنالتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان ایران، ۲۳ بازیکن تیم را در قالب دو گروه سفید و قرمز وارد میدان کرد تا با ایجاد فضای رقابتی و در ادامه اعمال تغییر در ترکیب‌ها، شناختی دقیق‌تر از وضعیت فوتبالیست‌های نوجوان ایران در فاصله یک هفته از آغاز مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌ها کسب کند.

مربیان تیم از نزدیک عملکرد بازیکنان را در این دیدار درون تیمی زیر نظر داشتند.

ضربات پنالتی در پایان دیدار با هدف روحیه رقابت‌طلبی و تمرکز بازیکنان برگزار شد.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان از روی سکو‌ها نظاره‌گر تلاش بازیکنان بود.

اون تالاپ اون بالایوف سفیر قزاقستان در ایران، به همراه محمود پازوکی رئیس هیئت فوتبال کیش با حضور در ورزشگاه از نزدیک شاهد تمرینات نوجوانان فوتبالیست تیم ایران بود.