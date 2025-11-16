پخش زنده
امروز: -
محمدمهدی اشتری؛ ملی پوش تیراندازی تفنگ بادی ایران به مرحله فینال بازیهای المپیک ناشنوایان راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تیراندازی بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از صبح امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) آغاز شد و محمدمهدی اشتری در رقابت با ۱۹ تیرانداز از ۱۱ کشور با کسب ۶۱۷.۷ به عنوان نفر پنجم به جمع ۸ تیرانداز برتر تفنگ بادی راه یافت و عصر امروز برای رسیدن به جمع چهار نفر برتر و کسب نشان این دوره از بازیها به مصاف حریفانش میرود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.