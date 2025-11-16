پخش زنده
امروز: -
تیم «الف» والیبال ساحلی ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان تیم «ب» کانادا را از پیش رو برداشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای والیبال ساحلی بازیهای المپیک ناشنوایان، تیم ملی «الف» ایران با نتیجه ۲ بر صفر تیم «ب» کانادا را شکست داد.
مسعود رستگار و حسام الدین خیراندیش ترکیب تیم ملی والیبال ساحلی «الف» را تشکیل میدهند. این تیم در گیمهای اول و دوم دیدار مقابل کانادا به ترتیب با نتایج ۲۱ بر۵ و ۲۱ بر ۹ صاحب برتری شد.
پیش از این تیم «ب» والیبال ساحلی ایران نیز موفق به شکست ۲ بر صفر آمریکا شده بود.
والیبال ساحلی ایران در قالب دو تیم «الف» و «ب» با هدایت فریدون الهامی در بازیهای المپیک ناشنوایان شرکت کرده است. بهنام بگجانی مربی و سرپرست این تیمهاست.