برتری ایران «الف» مقابل کانادا «ب»

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های المپیک ناشنوایان، تیم ملی «الف» ایران با نتیجه ۲ بر صفر تیم «ب» کانادا را شکست داد.

مسعود رستگار و حسام الدین خیراندیش ترکیب تیم ملی والیبال ساحلی «الف» را تشکیل می‌دهند. این تیم در گیم‌های اول و دوم دیدار مقابل کانادا به ترتیب با نتایج ۲۱ بر۵ و ۲۱ بر ۹ صاحب برتری شد.

پیش از این تیم «ب» والیبال ساحلی ایران نیز موفق به شکست ۲ بر صفر آمریکا شده بود.

والیبال ساحلی ایران در قالب دو تیم «الف» و «ب» با هدایت فریدون الهامی در بازی‌های المپیک ناشنوایان شرکت کرده است. بهنام بگجانی مربی و سرپرست این تیم‌هاست.