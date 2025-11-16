معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه از مراقبت ۱۱ هزار بیمار مبتلا به دیابت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،الهه حق گشایی به مناسبت هفته ملی دیابت گفت: در مراغه حدود ۱۲ هزار بیمار مبتلا به دیابت شناسایی شده که نیازمند مراقبت مستمر و پیگیری دقیق هستند.

وی اضافه کرد: بیش از ۶۰ درصد بیماران دیابتی پس از مداخلات سلامت روان و مشاوره تغذیه به کنترل قند خون دست یافتند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه افزود: طرح بهره گیری از توان کارشناسان سلامت روان و تغذیه برای مراقبت بیماران مبتلا به دیابت در کشور آغاز شده و در این شهرستان نیز اجرا می‌شود.

وی گفت:تحلیل روند درمانی بیماران ثابت کرده که مداخلات روان‌شناختی و رژیم‌درمانی نقش بسیار موثری در بهبود شاخص‌های بالینی دارند.