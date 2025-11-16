پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی با پیش بینی ادامه بارندگیها در مناطق غرب کشور، برای برخی استانها هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگراری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی هشدار نارنجی برای استانهای کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام و جنوب استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صادر شده است. در این مناطق، رگبار باران، وزش باد شدید موقتی، در نواحی کوهستانی و سردسیر برف و مه پیشبینی میشود.
در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و با شدت کمتر در برخی نقاط استانهای اردبیل، گیلان، همدان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد، غرب اصفهان و ارتفاعات البرز مرکزی، در استانهای البرز، قزوین و تهران بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش دما و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.