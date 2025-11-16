به گزارش خبرگراری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی هشدار نارنجی برای استان‌های کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام و جنوب استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صادر شده است. در این مناطق، رگبار باران، وزش باد شدید موقتی، در نواحی کوهستانی و سردسیر برف و مه پیش‌بینی می‌شود.

در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و با شدت کمتر در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، همدان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد، غرب اصفهان و ارتفاعات البرز مرکزی، در استان‌های البرز، قزوین و تهران بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش دما و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.