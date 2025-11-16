پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۵ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
ساندی تایمز
- وزیر کشور وعده پایان «بلیت طلایی» پناهجویان را داده است و مسیر اقامت پنجساله لغو میشود.
ساندی تلگراف
- آنجلا رِینِر برای رهبری حزب خود با استارمر رقابت میکند و حمایت اتحادیهها را جلب میکند.
ساندی اکسپرس
- دولت هزینه سفر کهنهسربازان برای شرکت در مراسم یادبود خارجی را پوشش میدهد.
ساندی میرر
- تمرکز بر سیاستهای مهاجرتی و اجتماعی جدید و نگرانی مردم درباره خدمات عمومی و عدالت اجتماعی
میل آن ساندی
- تنشهای سیاسی بر سر نحوه پوشش خبری رسانهها و واکنش سیاستمداران ادامه دارد.
ایندیپندنت
- ضعفهای ساختاری در نهادهای مسئول حفاظت از گروههای آسیبپذیر و درخواست برای اصلاحات فوری
آبزرور
- تحلیل بستههای اقتصادی دولت و پیامدهای آن برای نسل جوان؛ پرسش درباره عدالت بین نسلی مطرح شده است.
فایننشال تایمز
- تمرکز بر تحولات اقتصادی و مالی مهم و واکنش بازارها به تغییرات در نهادهای سرمایهگذاری